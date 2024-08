La magia regresa a México: Tim Burton, Michael Keaton y Jenna Ortega hablan sobre ‘Beetlejuice 2'

En un evento inolvidable, México se convirtió en el epicentro del cine fantástico con la visita de Tim Burton , Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci y Tommy Harper, quienes se reunieron para compartir detalles sobre la esperada secuela de ‘Beetlejuice 2', que llega 35 años después de la icónica primera entrega.

Durante la conferencia de prensa, Tim Burton fue enfático en señalar que esta secuela no busca ser un producto de nostalgia, sino una continuación natural del universo que creó en 1988. “No usamos ningún tipo de CGI, no hicimos nada que no hayamos hecho en la primera película. Era importante que el espíritu y la esencia estuvieran presentes aquí", comentó el director, subrayando la importancia de mantener la autenticidad en la creación de los efectos visuales. Para Burton, la esencia de Beetlejuice sigue viva, y este filme es una muestra de ello.

Michael Keaton: El desafío de volver a ser Beetlejuice

Michael Keaton, quien regresa como el excéntrico bio-exorcista, admitió que sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al volver a interpretar a uno de los personajes más icónicos de su carrera. “Siempre es complicado cuando la gente te pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Realmente no puedo responder a eso, pero si alguien me pusiera una pistola en la cabeza –y espero que nadie lo haga– diría que si tuviera que filmar algo ahora, esto podría ser”, expresó Keaton, dejando claro el cariño que tiene por el personaje.

Jenna Ortega: Un nuevo personaje con profundas raíces

Jenna Ortega, quien interpreta a Astrid, la hija de Lydia (personaje originalmente interpretado por Winona Ryder), habló sobre la complejidad de su rol. “No hubo presión en absoluto por lo maravillosamente bien que está escrito mi personaje. Entender qué es lo que la motiva: viene de vivir con vergüenza por la fama y el éxito de su madre, extraña a su padre, tienen una relación extraña”, explicó Ortega, quien ve su personaje como una extensión de la rica narrativa de la primera película.

Monica Bellucci: Una demonio con cicatrices

Monica Bellucci, quien interpreta a Delores, un demonio chupa almas, habló sobre la profundidad de su personaje. “En las películas de Tim siempre hay temas profundos, incluso si se trata de una comedia oscura o absurda”, dijo Bellucci. Su personaje no solo es un villano, sino una metáfora de las cicatrices emocionales que todos cargamos, un tema recurrente en las obras de Burton.

Justin Theroux: Reviviendo la nostalgia

Por su parte, Justin Theroux expresó su asombro al trabajar en los mismos sets que marcaron su infancia como fan de la primera película. “Simplemente llegar y ver esos sets fue increíble”, mencionó, destacando lo emocionante que fue para él interpretar a un personaje que, aunque superficial y muy “normal”, añade un elemento emocional al relato.

Datos curiosos sobre ‘Beetlejuice’ que debes conocer previo a su estreno

1. El nombre de Beetlejuice proviene de la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión. Aunque en la película se pronuncia “Beetlejuice”, el título original se escribe como “Betelgeuse”.

2. Casi otro Beetlejuice: Antes de elegir a Michael Keaton, actores como Sammy Davis Jr. y Dustin Hoffman fueron considerados para el papel de Beetlejuice.

3. La casa encantada: La famosa casa de los Maitland en la primera película fue construida especialmente para el filme y no era una estructura real, sino un set construido sobre una colina en Vermont.

4. Los trajes icónicos: El traje a rayas blanco y negro de Beetlejuice se ha convertido en un símbolo de la cultura pop, pero originalmente Burton quería que fuera completamente negro.

Con “Beetlejuice 2", Tim Burton nos invita a regresar a un mundo lleno de humor negro, personajes excéntricos y un estilo visual único que ha cautivado a generaciones. La película promete ser un viaje nostálgico, pero también una nueva aventura que, fiel a su esencia, explorará temas profundos y universales a través de su característico lente artístico.

