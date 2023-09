Lanzan primeras imágenes de Aquaman and the Lost Kingdom

Warner Bros ha anunciado que el próximo jueves, 14 de septiembre, revelará el primer tráiler de “Aquaman and the Lost Kingdom” la muy esperada secuela del exitoso film de James Wan de 2018, “Aquaman”. Pero, para aumentar la emoción, ya podemos disfrutar de un adelanto del tráiler que promete emociones salvajes y un viaje submarino lleno de color y energía, características que hicieron que la primera película fuera un gran éxito.

En este adelanto, podemos echar un primer vistazo a lo que nos depara la secuela, y las imágenes son verdaderamente espectaculares. La película está programada para su estreno el 20 de diciembre, y este avance es solo una muestra de lo que está por venir.

¿De qué trata Aquaman and the Lost Kingdom?

La trama de “Aquaman and the Lost Kingdom” sigue a Black Manta, quien, obsesionado con vengar la muerte de su padre y habiendo fracasado en su intento anterior de derrotar a Aquaman, busca obtener el poder del mítico Tridente Negro. Con esta arma en su posesión, Black Manta se convierte en una amenaza más formidable que nunca, desatando una antigua y malévola fuerza. Para enfrentar esta amenaza, Aquaman debe unirse a su hermano encarcelado, Orm, el ex rey de Atlantis, en una alianza improbable. Juntos, deberán dejar de lado sus diferencias para proteger sus reinos y salvar a la familia de Aquaman, así como al mundo entero de la destrucción inminente.

La película está protagonizada por Jason Momoa en el papel de Aquaman y Patrick Wilson como Orm. Las imágenes que se han revelado hasta ahora prometen una experiencia visual impresionante que seguramente emocionará a los fanáticos del universo DC y a todos los amantes del cine de superhéroes.

