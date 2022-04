Fan cumple sueño y toca la batería en concierto de The Killers en CDMX

Luego de casi dos horas de concierto de The Killers y frente a 65 mil asistentes su presentación casi llegaba al final, pero no sin antes de que Brando Flowers, vocalista de The Killers, eligiera a alguien de entre el público para subir al escenario, y así fue como Roberto acompañó a la banda a tocar ‘For reasons unknow’ en la batería.

El momento llenó de júbilo a los asistentes al Foro Sol para ver y cantar con The Killers pues la canción que tocó el mexicano con la banda formó parte de una lista de éxitos como ‘When you were young’, ‘Read my mind’, ‘Somebody told me’, ‘Human’ y ‘Mr. Brightside’.

Fue poco después de interpretar ‘Somebody Told Me’ una de las canciones que unió todas las voces que se dieron cita en el Foro Sol, cuando Brandon Flowers eligió al joven Roberto para subir al escenario y tocar la batería con la banda y el momento se volvió sublime cuando todo el Foro Sol coreó el nombre de Roberto.

Brandon Flowers subió a un fan de The Killers al escenario del Foro Sol pic.twitter.com/8VeMZIzzOw — Omaя Gallegos (@omarg294) April 30, 2022

La presentación de The Killers continuó con la interpretación de sus canciones más populares que hicieron vibrar el Foro Sol, pero el momento cumbre y de mayor euforia fue cuando la banda volvió de tras bambalinas para subir al escenario y tocar ‘Human’, ‘Mr. Brightside’ y ‘Jenny Was a Friend of Mine’, canciones con las que terminaron de forma épica su concierto.

Brandon Flowers de The Killers canta ‘Entregáte’ de Luis Miguel

El pasado 26 y 27 de abril The Killers ofrecieó concierto en Monterrey y en aquella presentación una de las cosas que más llamó la atención fue que Brandon Flowers, vocalista de la banda, interpretó unas estrofas de de Entrégate de Luis Miguel.





Fue a través de un video publicado en Twitter que se volvió viral, en donde se observa cómo Brandon Flowers comienza a entonar el tema que hiciera famoso Luis Miguel, casi en automático el público reconoció la canción y llenó de aplausos a The Killers.