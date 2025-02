Shakira está hospitalizada y cancela su concierto de esta noche

La gira internacional de Shakira fue interrumpida por una emergencia médica de la cantante colombiana. Durante la noche del 15 de febrero sufrió un cuadro abdominal que la llevó a urgencias y por el que tendrá que cancelar su concierto del domingo 16 de febrero.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, escribió a través de sus redes sociales, sin poder tener una fecha clara para reprogramar su show.

¿Qué le pasó a Shakira?

La gira de Shakira comenzó en Brasil y brilló en todas las fechas que tuvo. Sin embargo, ahora en su llegada a Perú la situación fue diferente. La autora de “Waka Waka” tuvo que ser hospitalizada de urgencia por un cuadro de afección abdominal.

Shakira informó que sigue hospitalizada y que se encuentra muy triste de no poder subir al escenario. La buena noticia para sus fanáticos es que “espera mañana estar mejor”, por lo que su condición de salud no estaría comprometida pese a haber ingresado a urgencias.

Shakira cancela concierto en Perú

La colombiana tenía conciertos para el 16 y 17 de febrero en Perú, aunque ahora tendrá que reprogramar su primera presentación para otro día. En su comunicado detalló que su equipo y promotor trabajan para agendar una nueva fecha y comunicarlo.

La gira comenzó en Brasil, sigue en Perú y después llegará a Colombia, Chile y Argentina, para después pasar a Norteamérica, donde se presentará en México, Estados Unidos y Canadá; también destaca que agregó unas fechas para República Dominicana.

