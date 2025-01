Patti Smith sufre desmayo durante concierto en Brasil; revelan estado de salud

Durante un concierto en Brasil, la estrella del rock Patti Smith sufrió un incidente cuando se desmayó en pleno escenario mientras realizaba su presentación en Brasil. La artista se desplomó y fue atendida inmediatamente por un médico.

La compositora estadounidense, de 78 años, se encontraba ofreciendo un espectáculo el pasado miércoles en São Paulo, Brasil, cuando permaneció varios minutos en el suelo antes de recibir atención médica.

¿Por qué Patti Smith se desmayó?

El miércoles 29 de enero, Patti Smith estaba presentando el espectáculo “Correspondences”, donde compartía escenario con Soundwalk Collective. Sin embargo, el show tuvo que ser cancelado tras el incidente.

De acuerdo con medios internacionales, Patti Smith había estado sufriendo migrañas en los días previos a su presentación. La cantante se desmayó y golpeó la cabeza mientras leía un texto sobre el cambio climático.

Patti Smith, 78, depois de um tombo pra trás e ficar desacordada. Volta ao palco do Cultura Artística e encanta a todos pic.twitter.com/H4QAAajvM9 — Raul Juste Lores (@rauljustelores) January 30, 2025

¿Patti Smith regresará a los escenarios?

Tras su caída en el escenario, la intérprete de “Free Money” regresó 10 minutos después en silla de ruedas, mientras el público brasileño coreaba “Te queremos, Patti”.

La también escritora agradeció a los asistentes por su apoyo y se disculpó por la cancelación del concierto, explicando que su estado de salud le impedía continuar. A pesar de esto, hizo un esfuerzo y cantó a capella “Because the Night” para su audiencia.

“Hola a todos, lo siento mucho, tenía muchas ganas de venir aquí. Es un país y una ciudad tan bonitos. Siempre he pensado que lo más bonito es la gente. Todos han sido tan pacientes. Por desgracia, he enfermado y el médico me ha dicho que no debo terminar el concierto. Así que tendremos que pensar en algo. Me siento muy mal”, expresó Smith.

A pesar de la cancelación de la presentación, se confirmó que la segunda función del espectáculo sigue programada para este jueves 30 de enero. Mientras tanto, sus seguidores han expresado su preocupación y apoyo a través de redes sociales.

