A días del estreno de Gladiador II, así se ven Joaquin Phoenix y Russell Crowe, protagonistas de la primera entrega

Han pasado más de dos décadas desde que se estrenó Gladiador , una película que catapultó las carreras de Joaquin Phoenix y Russell Crowe; sin embargo, con un elenco diferente, en 2024 se estrenará la secuela que promete también ser una de las favoritas de los cinéfilos.

Los personajes de Máximo Décimo Meridio y Cómodo se quedaron en la memoria colectiva de los fanáticos, es por eso que te contamos cómo lucen en la actualidad estas dos estrellas de Hollywood.

Del campo de juego al campo de batalla. Las porras se transforman en el eco de espadas y la tensión en el aire anuncian una batalla épica. No te pierdas #GladiadorII. Compra ya tus boletos. Noviembre 14, solo en cines. pic.twitter.com/ZjC49eFknH — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) November 9, 2024

Así luce Joaquin Phoenix en la actualidad

El actor puertorriqueño ha tenido una de las carreras más exitosas en el cine en las últimas décadas, tanto así que se consagró con el Oscar como Mejor Actor en el 2020 por su interpretación en The Joker.

Sin embargo, su carrera no sólo se ha basado en la actuación, sino que también ha participado en distintos proyectos como productor donde destacan cintas como I’m still here y Napoléon.

Getty Joaquin Phoenix ganó el Oscar en el 2020

Su último trabajo fue como protagonista de Joker: Folie à Deux , la secuela del largometraje que lo hizo acreedor a los máximos premios en el cine internacional; no obstante, la cinta no tuvo el mismo recibimiento que la primera parte.

Así luce en la actualidad Russell Crowe

Tras dar un golpe mediático en Gladiador, la carrera de Crowe dio un giro radical debido a que su papel como romano le valió el Oscar como Mejor Actor en el año 2001, un año antes y un año después volvió a estar nominado, pero sólo lo ha ganado por aquella interpretación.

Este 2024, el actor neozelandés ha estrenado tres películas Land of Bad, Sleeping Dogs, Rothko y The Exorcism; a la par, ha desarrollado una carrera como actor, director, productor de cine y músico.

Getty Russel Crowe se ganó el Oscar por su interpretación de Gladiador

Todo lo que sabemos de Gladiador II

El estreno de la película será el próximo 22 de noviembre en los Estados Unidos; sin embargo, en México, los fanáticos podrán verla desde el jueves 14 en las salas de cine.

