Robert Downey Jr. pide a Elon Musk controlar “su comportamiento”

Solo lo he visto unas pocas veces... Como un hombre blanco estadounidense de casi 60 años en recuperación, solo desearía que intentase controlar un poco más su actitud, pero no es mi problema. Sé que esa idea de ‘todo vale porque tenemos que llegar a Marte’ no me sirve, la verdad. Pero, de nuevo, ya sabes, tienes que ver todo lo que ha hecho para entender por qué es valioso.