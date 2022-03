Zelensky dice que continúa el diálogo con Rusia para una “paz justa”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dio a conocer este 15 de marzo que continúan las negociaciones para lograr la paz con Rusia, pero se busca una “paz justa”.

Nuestra delegación también trabajó en en las negociaciones con la parte rusa, las cosas van bien, pero continuarán mañana. dijo Zelenskiy en su video discurso nocturno.

Dijo estar agradecido con los ciudadanos rusos no han dejado de intentar transmitir la verdad. Zelensky también reconoció que Ucrania no podrá integrarse a la OTAN, pues aunque por años se les dijo que las puertas estaban abiertas, en lo que van del conflicto con Rusia, no se les ha dado una respuesta concreta.

Finalmente pidió aliviar la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas debido al conflicto militar con Rusia, toda vez que dijo necesitar

un nuevo sistema fiscal y nuevas regulaciones financieras para mantener la economía en marcha durante la guerra y reconstruirla después de la guerra.

Periodistas muertos en Ucrania

A 19 días de la invasión de Rusia a Ucrania, se reportan al menos tres periodistas muertos y otros 35 se reportan heridos, según ha dado a conocer la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova

La muerte de Brent demuestra que una guerra asimétrica como la de Ucrania es tremendamente peligrosa. Los periodistas están mal vistos en la zona de conflicto y los ataques contra ellos se convierten en una rutina macabra. Ha ocurrido en casi todas las guerras que yo he conocido. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Multan a periodista rusa por su protesta en televisión

La periodista rusa Marina Ovsiannikova, sostuvo un cartel en pleno noticiero en vivo de la cadena publica rusa en el que se leía “parad la guerra”.

Tras su breve protesta, la reportera fue detenida y este martes 15 de marzo, se le impuso una multa de 30 mil rublos, es decir, alrededor de 255 euros.

El argumento de la multa es haber organizado un acto público sin autorización, de ahí la sanción administrativa.

На выходе из суда редактор «Первого канала» Марина Овсянникова поблагодарила всех за поддержку. Она провела практически двое суток без сна, допрос длился 14 часов. Дома ее ждут дети, и она хотела бы отдохнуть.



От остальных комментариев журналистка, пока отказалась.



📹 «Новая» pic.twitter.com/FIYMA5zpfm — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2022

A la salida de la corte, la editora de Channel One, Marina Ovsyannikova, agradeció a todos por su apoyo. Estuvo casi dos días sin dormir, el interrogatorio duró 14 horas. Los niños la esperan en casa y le gustaría descansar. El periodista hasta ahora se ha negado a comentar sobre otros comentarios.

