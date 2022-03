México no interpondrá sanciones económicas a Rusia: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard informó que México y otros países trabajan para que pueda llegar ayuda humanitaria a Ucrania tras la invasión en Rusia y rechazó aplicar sanciones unilaterales, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU aplique medidas multilaterales, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país ¿a qué estamos obligados? A que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca sanciones multilaterales.

Explicó que si la ONU estableciera sanciones multilaterales significa que es un acuerdo de los países y no de un país respecto a otro.

Aunado a ello, recordó que México siempre ha estado en contra del derecho de veto de algunos países, de ahí que actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU tiene este problema, pese a que desde 1945 se estableció que no debería existir.

En este sentido enfatizó que México no participará en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobaría el Consejo de Seguridad de la ONU, “en eso no hay ninguna ambigüedad, es una línea histórica”

