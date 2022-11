Por dar vuelta prohibida, auto choca contra Metrobús CDMX

Una unidad del Metrobús CDMX de la Línea 1 (que va de El Caminero a Indios Verdes)y un auto particular estuvieron involucrados en un choque que se registró en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 2 de noviembre cuando presuntamente la camioneta particular de color gris intentó dar una vuelta prohibida lo que provocó el accidente con la unidad 1063 que iba con rumbo a Indios Verdes.

Al lugar llegó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) así como elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y agilizaron la circulación que se vio severamente afectada por el incidente.

Auto choca contra Metrobús CDMX en Paseo de la Reforma

Paramédicos del ERUM atendieron a uno de los tripulantes del automóvil particular que resultó con algunos golpes leves.

La unidad del Metrobús CDMX solo tuvo un golpe en la parte de las luces del lado derecho, mientras que la camioneta se le rompió el parabrisas y resultó con un gran golpe en la parte trasera de la carrocería.

Los involucrados en el accidente estuvieron en la espera de sus aseguradoras, quienes deslindarán responsabilidades.

Chocan unidad del Metrobús CDMX y camioneta en Iztapalapa

Pese que muchas personas no se presentaron a laborar a sus centros de trabajo y no hubo clases escolares se registraron varios accidentes viales en la capital, otro de ellos lo protagonizaron otra unidad del Metrobús CDMX y una camioneta particular pero en esta ocasión fue en la alcaldía Iztapalapa.

Los primeros reportes indicaron que el choque se registró en la avenida Tláhuac y la calle Antioquía en la colonia Lomas Estrella cuando una camioneta de color guinda avanzó en sentido contrario y se impactó con la unidad de transporte público. Por fortuna no hubo personas lesionadas solo daños materiales.

Recordemos que esta línea del Metrobús CDMX opera luego del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX el pasado 3 de mayo de 2021.

Accidente automovilístico en la colonia Roma Norte

Otro accidente automovilístico se registró la tarde de este miércoles en esta ocasión se vieron involucrados un camión tipo Torton y un auto compacto en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Oaxaca de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc.

Camión torton y un auto chocan en CDMX, causan caos vial

Al lugar del incidente se dieron los servicios de emergencia, quienes prestaron atención médica a al conductor del vehículo compacto de aproximadamente 45 años de edad y sufre de hipertensión.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de tránsito de la SSC-CDMX ayudaron para el retiro de los vehículos siniestrados.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

lhp