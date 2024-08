Así fue cómo cayó un rayo sobre la estación Tasqueña del Tren Ligero en CDMX

En un video que se viralizó en redes sociales se viralizó el momento en que un rayo cayó sobre cerca de la estación Tasqueña del Tren ligero de la CDMX, provocando afectaciones en el servicio la noche del pasado 6 de agosto.

En los videos difundidos en redes sociales se ve cómo el rayo impacta cerca del área donde estaba un policía, provocando un destello y luego la huida de las personas que estaban en el lugar.

¿Qué daños provocó la caída del rayo en la estación del Tren Ligero?

El rayo impactó sobre cable alimentador al piso en Terminal Tasqueña del Tren Ligero provocando un corte de Xotepingo a Xochimilco, por lo que trolebuses tuvieron que implementar su servicio.

Este fenómeno fue provocado debido a la intensa lluvia que azotó anoche en la Ciudad de México y provocó la movilización de Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la terminal Taxqueña para ayudar a sacar a los pasajeros del Tren Ligero que se encontraban en la estación afectada.

¿Qué hacer ante la caída de un rayo?

De acuerdo con el Centro de Control y Previsión de Desastres (Centers of Diesease Control and Prevention) recomiendan primero que nada no acostarse en el suelo y colocarse de cuclillas en forma de bola con la cabeza baja y cubrirse las orejas con las manos, de modo que puedas hacer mínimo contacto con el suelo.

En caso de recibir un impacto de un rayo también se recomienda llamar al 911 y proveer de RCP a la víctima si no está respirando. Así como moverla a un lugar seguro y también asistirle de ayuda en todo momento.

#STEInforma



Por cable alimentador al piso en Terminal Tasqueña derivado de la caída de un rayo, se implementa servicio provisional de Xotepingo a Xochimilco. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 7, 2024

