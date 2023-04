Hoy No Circula CDMX y Edomex para este 20 de abril

A pesar de la lluvia de los últimos días, esta no ha sido suficiente para mitigar la contaminación,ya que por la tarde del miércoles se registró muy mala calidad del aire en el norte de la Megalópolis, es por ello que este jueves 20 de abril se mantiene el Programa Hoy no Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipos conurbados del Estado de México (Edomex). Aquí te contamos para quienes aplicará.

¿Qué automóviles descansan este jueves 20 de abril?

Este jueves 20 de abril, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal, de ahí que se deben quedar en casa los automóviles que tengan terminación de placas 1 y 2, así como hologramas 1 y 2, recuerda que mientras los niveles de contaminación no se incrementen, el horario de aplicación es de 5:00 horas hasta las 22:00 horas del 20 de abril, sí llegará a activarse el doble Hoy No Circula, se modificaría este horario.

¿En qué municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en 18 municipios del Edomex, pero también en todos los estados que forman parte de la Megalópolis , es decir, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Los municipios mexiquenses son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

¿Cuáles son los automóviles exentos del Hoy No Circula?

De acuerdo a la CAMe, están exentos del programa Hoy No Circula los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, pero también los vehículos operativos de emergencia, seguridad pública y para personas con discapacidad que cuenten con el tarjetón correspondiente, si quieres saber cómo obtener el holograma de exento, puedes revisar este enlace.

¿Cuánto cuesta la multa si no respetas el Hoy no circula en CDMX en 2023?

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula en CDMX se verán acreedores a una multa económica que corresponde a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ) que entró en vigor el 1 de febrero del 2023, lo que quiere decir, que el infractor tendrá que pagar entre los 2 mil 074 a los 3 mil 886 pesos. Esta es una de las faltas por las cuales el vehículo podría ser llevado al corralón.

Verificación CDMX: Estas son las nuevas tarifas a pagar en la capital

Las tarifas que también se actualizaron este año fueron las de la verificación en la Ciudad de México, las cuales también se actualizaron en relación a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), el cual sirve como referencia para los costos oficiales. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, se determinó implementar el costo por verificación de todos los hologramas de vehículos en 677 pesos a partir de este miércoles 1 de febrero del 2023.

