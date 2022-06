Vacunación COVID-19: Estas son las nuevas 16 sedes para niños en CDMX

El pasado miércoles 29 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que a partir de este jueves 30 de junio, aumentará a 55 el número de sedes disponibles para llevar a cabo la jornada de vacunación COVID-19 a niñas y niños de 11 años cumplidos y aquellos de 10 que cumplan 11 antes del 31 de diciembre de este 2022.

A través de su comunicado, el Gobierno de la CDMX informó que este incremento de sedes se realiza con el propósito de atender la alta demanda que se ha registrado en los últimos días en las 16 alcaldías de la capital mexicana.

Sedes de vacunación COVID-19 que se agregan en la CDMX

Se emplearán 55 puntos de vacunación COVID-19 en toda la CDMX, los cuales se mantendrán abiertos de 8:00 horas a 15:00 horas y las personas podrán asistir a la sede que quieran, puede ser la que se encuentre cerca de su domicilio o de la escuela del menor, o aplicando el criterio que se desee. Estas son las 16 sedes que se aumentaron.

- Álvaro Obregón: C.S.T-III “Manuel Márquez Escobedo” Joaquín Pardavé 10, colonia Hogar y Redención, C.P. 01450

- Azcapotzalco: C.S.T-II “Santiago Ahuizotla” Rosas Moreno s/n esq. Nextengo, colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750

- Coyoacán: C. S. T-III “Margarita Chorné y Salazar” Avenida División del Norte 2986, Colonia Atlántida, C.P. 04370



- Cuauhtémoc: C. S. T-III “Soledad Orozco de Ávila Camacho” Juventino Rosas 78, Colonia Exhipódromo de Peralvillo, C.P. 06250

- Cuajimalpa: C. S. T-II “Acopilco” Prolongación Leandro Valle s/n, colonia San Lorenzo Acopilco., C.P. 05410

- Gustavo A. Madero: C. S. T-II “Valle Madero” Estado de México s/n casi esq. Tecnológico, colonia Loma la Palma, C.P. 07190

- Iztacalco: C. S. T-II “Lic. Gabriel Ramos Millán” Sur 159 esq. 120 oriente, colonia Cuchilla Gabriel Ramos Millán, C.P. 08020

- Iztapalapa: C. S. T-III “Dr Francisco J. Balmis” Independencia 20, Zacahuitzco, Iztapalapa, C.P. 09490

- Iztapalpa: C. S. T-III “Dr Guillermo Román y Carrillo” Avenida Zacatlán 146, Lomas de San Lorenzo Tezonco, C.P. 09780

- Magdalena Contreras: C.S. T-I “San Nicolás Totolapan” Progreso s/n esq. Benito Juárez, colonia Pueblo de San Nicolás Totolapan, C.P. 10900

- Milpa Alta: C. S. T-III “Villa Milpa” Avenida Nuevo León s/n, colonia Villa Milpa Alta, C.P. 12000



- Miguel Hidalgo: C. S. T-III " Dr. Manuel González Rivera” Plan de San Luis s/n esq. Salvador Díaz Mirón, colonia Casco de Santo Tomás, C.P. 11340

- Tláhuac: C. S. T-III “Miguel Hidalgo” Fidelio esq. Deodato s/n, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 13200

- Tlalpan: C. S. T-III “Cultura Maya” Izamal s/n entre Tepekan y Hopelchen, colonia Cultura Maya, C.P. 14230

- Venustiano Carranza: C. S. T-III “Arenal 4a. sección” Avenida Xocoyote s/n, colonia Arenal 4a. Sección, C.P. 15610

- Xochimilco: C. S. T-III “San Gregorio Atlapulco” Gustavo Díaz Ordaz s/n entre Emiliano Zapata y Avenida Chapultepec, Pueblo San Gregorio Atlapulco, C.P. 16600

Registro de vacunación COVID-19 para niños de 5 a 11 años

El 15 de junio fue abierto el registro de vacunación COVID-19 para niños de 5 a 11 años, así como lo anunció el Gobierno Federal.

El modelo de aplicación de la vacuna Pfizer será por municipios en centros de salud y en algunos casos se habilitarán unidades especiales.

El registro de vacunación COVID-19 también continúa abierto para los demás grupos de la sociedad, así como para quien deseé aplicarse por primera vez la dosis o algún refuerzo. Puedes acceder al registro en este link .

