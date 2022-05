VIDEO: Sujeto camina en lo alto de torre del Cablebús en Iztapalapa

A través de redes sociales se hizo viral un video en donde se pudo observar a un hombre caminar c sobre una de las torres del Cablebús de la Línea 2 que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, mientras las góndolas operaban.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del miércoles 18 de mayo en la pilona número 45 del Cablebús Línea 2, cercana de la estación San Miguel Teotongo.

La grabación realizada por un usuario del transporte elevado captó el momento en que el hombre estaba arriba de la torre, también se pudo escuchar que el sujeto intentaba robar algún objeto de la torre.

Hombre escala una torre del #CableBus en #Iztapalapa, elementos de la @SSC_CDMX lo bajan, se desconoce los motivos del sujeto al trepar la estructura metálica.

Cuando la góndola donde viajaba el usuario pasó cerca del sujeto que estaba en la torre lanzó el grito de “bájate cab…".

Al respecto, el Cablebús indicó en una tarjeta informativa que el hombre libró el cercado y subió a la pilona número 45 de la Línea 2, que corre de Santa Marta a Constitución de 1917, cercana a la estación San Miguel Teotongo.

Con respecto a un video que circula en redes sociales de una persona en una torre de la L2, informamos: pic.twitter.com/l6C6xkMcG8 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) May 19, 2022

De manera inmediata y gracias a la supervisión que se hace de manera permanente, personal de la línea alertó a los servicios de emergencia, quienes informaron que a su arribo la persona ya no se encontraba sobre la columna ni los alrededores indicó la ficha informativa.

Agregó que al no encontrarse a la persona, el servicio no tuvo suspensión, de igual manera, no se reportan daños en la pilona.

El Cablebús también indicó que su personal revisará el cercado de las columnas en general y en específico en la pilona 45, “toda vez que las torres cuentan con elementos que impiden el ingreso a personal no autorizada a éstas”.

No es la primera vez que ocurre un hecho inusual en la Línea 2 del Cablebús, pues recordemos que una ocasión usuarios quedaron colgados por casi una hora debido a una falla mecánica.

