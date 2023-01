Sindicato de la UAM pide aumento salarial; amagan con huelga

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron un aumento salarial y de no obtenerlo o llegar a un acuerdo amagaron con irse a huelga el próximo 1 de febrero.

Miembros del sindicato se manifestaron afuera de Palacio Nacional la mañana de este 26 de enero con el objetivo de exigir un incremento al presupuesto universitario y aumento salarial . Con grandes pancartas y megáfonos se manifestaron afuera del recinto de Gobierno mientras se llevaba a cabo la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Afectaciones económicas por la huelga de la UAM

“La lucha sigue y sigue. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, gritaron los asistentes al mitin afuera de Palacio Nacional cuando AMLO estaba dando su conferencia matutina diaria.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y es que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exige un aumento salarial del 35%. Aseguraron que en caso de no alcanzarlo o llegar a un acuerdo se irían a huelga el primer día de febrero.

Con el objetivo de ejercer mayor presión, los miembros de sindicato de la UAM, se dirigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sindicato de la UAM rechaza propuesta salarial de 4%

El pasado 24 de enero, un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UAM (Situam) rechazaron la propuesta que les hizo la institución que contemplaba un incremento directo al salario de 4% para las y los trabajadores de la institución y 8% para la prestación de despensa.

adn40, siempre conmigo