Sheinbaum niega que aumento a tarifas de agua tenga tintes políticos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el incremento en la tarifa del agua potable en 165 colonias de ocho alcaldías, haya sido con fines políticos.

“Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputados cobrar 35% más al excesivo uso de agua por ejemplo para riego de jardines en algunas colonias”, escribió en Twitter la mandataria capitalina.

“Todos estarán de acuerdo que no es justo que mientras algunos no tienen agua, otros la desperdicien. No se prohíbe pero se cobra un poco más. El objetivo es distribuir mejor. Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos”, agregó Sheinbaum Pardo sobre el incremento, ya que la mayoría de las alcaldías afectadas son gobernadas en su mayoría por la oposición.

Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputad@s cobrar 35% más al excesivo uso de agua por ejemplo para riego de jardines (1/2) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 22, 2022

PAN acusa de venganza política alza en tarifas de agua

Aunque dicho aumento es justificado, el presidente del PAN en CDMX, Andrés Atayde, dijo que el gobierno capitalino busca venganza para las colonias donde perdió Morena.

“Quieren cobrar 35% más por el consumo de agua a ciertas colonias. Qué curioso: justo en las alcaldías donde perdieron”, escribió el líder panista en redes sociales.

Este @GobCDMX no para de vengarse de las Colonias donde Morena perdió el año pasado.



Quieren cobrar 35% más por el consumo de agua a ciertas colonias. Cuáles? Qué curioso: justo en las Alcaldías donde perdieron.



Con el agua no! #AguaDerechoHumano de tod@s! pic.twitter.com/Gg03ThlQ3i — Andrés Atayde (@AAtaydeR) January 21, 2022

Pagarán 165 colonias de CDMX 35% de agua

Los habitantes de 165 colonias en 8 alcaldías de la CDMX deberán pagar un 35% extra de agua en caso de sobrepasar los 60 mil litros de consumo en el primer, segundo y tercer bimestre de este año.

Así se dio conocer a través de la Gaceta Oficial de la CDMX publicada el miércoles 19 de enero, la cual indica que dichas colonias de 8 alcaldías las que deberán apegarse a esta determinación.

Alcaldías que deberán pagar extra si sobrepasan consumo de agua

De acuerdo a lo indicado en la Gaceta Oficial, las 165 colonias de CDMX que deberán pagar el porcentaje extra de agua corresponden a las alcaldías:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

sga