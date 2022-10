Estas son las colonias con mayor número de robos en la CDMX

En México, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los capitalinos y es que aunque se implementen más cámaras de seguridad, alumbrado u operativos, los robos a transeúntes en la vía pública siguen perturbando a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

Por ello a continuación te compartimos un listado con las colonias que tienen “focos rojos” en materia delictiva.

En qué zonas de la CDMX se registran más asaltos

Según datos de la plataforma de “Datos Abiertos” del Gobierno de la CDMX, de mayo a junio de 2022 se ha visto un aumento del 0.35% en la incidencia de robos a transeúntes en vía pública.

Una vez dicho eso, las colonias y alcaldías en donde se tiene un mayor registro de asaltos son:



Pantitlán III en Iztacalco Pueblo de Santa María Aztahuacán en Iztapalapa 20 de noviembre en Venustiano Carranza CTM V Culhuacán en Coyoacán Merced Gómez en Álvaro Obregón San Simón Ticuman en Benito Juárez Nápoles en Benito Juárez El Rosario en Xochimilco San Pedro de los Pinos en Benito Juárez Torre Blanca en Miguel Hidalgo Tacubaya en Miguel Hidalgo

Lo que más ha llamado la atención es que estas colonias ya presentan una incidencia mayor al promedio y que en comparación con el año pasado registraron un aumento de reportes.

Cabe mencionar que estos datos se obtienen gracias a las denuncias de los ciudadanos, es decir, existe una “alta cifra negra” de delitos no denunciados o que no derivan en una averiguación previa y carpeta de investigación; por lo que los datos podrían no reflejar en su totalidad el aconteceder en la capital.

Alcaldías de la CDMX con descenso de robos a transeúntes en la vía pública

A nivel general, es decir, en toda la CDMX la alcaldía que presenta un aumento en los casos de robos es Cuajimalpa de Morelos donde la colonia más peligrosa para los transeúntes podría ser el Pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

Por otro lado, las alcaldías en donde se ha visto una disminución del 50% o más en estos actos delictivos son Cuauhtémoc, Iztacalco, Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Milpa Alta.

Si quieres conocer más detalles de tu colonia puedes consultar el mapa de los reportes de seguridad que ofrece el Gobierno de México.

