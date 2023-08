Estos son los MEJORES restaurantes veganos de la CDMX para comer con sazón increíble

La CDMX se está convirtiendo en un paraíso culinario para los amantes de la comida vegana, y es que la oferta de restaurantes especializados en este estilo de alimentación no para de crecer. Si alguna vez te has preguntado dónde encontrar los mejores platillos veganos con sabores increíbles, aquí te presentamos una selección de lugares que te dejarán sorprendido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

VEGAMO

Este restaurante destaca por su estilo único y su excelente sabor. VEGAMO ofrece un menú amplio con opciones para todos los antojos, desde banderillas y cheeseburgers hasta aguachile y pizzas. También cuentan con opciones saludables como bowls y ensaladas. Con dos sucursales en la CDMX y la opción de pedidos en línea, VEGAMO es un lugar ideal para disfrutar de una comida vegana con estilo. Direcciones: Revillagigedo 47, Centro; Chihuahua 142, Roma Norte.

Fat Vegan

Si buscas una experiencia de fast food vegano, Fat Vegan es tu lugar. Este restaurante ofrece hamburguesas, burritos, bagels, alitas, helados y cremosas malteadas que satisfarán tus antojos más indulgentes. En pleno corazón de la Roma, Fat Vegan te brinda una experiencia culinaria deliciosa y satisfactoria. Dirección: San Luis Potosí 130, Roma Norte.

Gatorta

Para los amantes de la comida callejera vegana, Gatorta es una parada obligatoria. Con su irresistible sazón, Gatorta ofrece una variedad de taquitos, tortas, gringas, hotdogs y postres veganos que te harán olvidar que estás disfrutando de opciones saludables. Dirección: Puebla 182, Roma Norte.

Por Siempre Vegana Taquería

Los tacos son un tesoro de la cultura mexicana, y Por Siempre Vegana Taquería demuestra que los tacos veganos son igual de deliciosos. Este lugar se dedica a la comida callejera vegana, ofreciendo una variedad de tacos, chilaquiles, alambres, molcajetes y tortas elaboradas con productos 100% vegetales. Además, su selección de helados y postres veganos complementa la experiencia culinaria. Dirección: Coahuila 169, Roma Norte.

En la Ciudad de México, la oferta gastronómica vegana es diversa y emocionante. Estos restaurantes no solo demuestran que la comida vegana puede ser sabrosa y creativa, sino que también están conquistando los paladares de todos, sin importar si son veganos o no. Así que, si buscas sabores sorprendentes y platillos deliciosos, no dudes en explorar estas opciones culinarias que la CDMX tiene para ofrecer.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.