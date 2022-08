Regreso a clases: uniformes y útiles escolares son más caros cada año

Las ventas de uniformes y útiles escolares apenas se han incrementado entre un 10 y 15% en comparación con el año pasado, sin embargo para los papás que tienen más de un hijo, los incrementos son significativos.

Es por esta razón que muchos optan por comprar en mercados y no en tiendas departamentales.

Hay precios para todos los presupuestos, los pantalones hay de 200 pesos y las faldas desde 150, aunque depende de las tallas.

De acuerdo a los comerciantes, tras la crisis por COVID, muchas empresas dejaron de producir uniformes y las telas se encarecieron en un 40% lo cual se ve reflejado en el precio.

Precio de los útiles escolares

El papel es lo que más se ha incrementado en los últimos dos años y se ve reflejado en el precio de las libretas.

Yo todo lo veo más caro, pero lo tenemos que comprar, hicimos un ahorro previendo el gasto y ya compramos todo.

De acuerdo a los comerciantes, aunque la Profeco hizo un estudio de la calidad de los útiles escolares, los de mayor calidad no siempre son los más comerciales, es por eso que muchos papás prefieren precio.

El cuaderno clásico de pasta semi rígida tiene un costo de 19 pesos, la doble espiral con pasta más rígida cuesta 32 pesos y la que sigue es la libreta cosida tiene un costo de 35 pesos al mayoreo.

En el caso de resistol en barra, hay diferencias de hasta 20 pesos entre una marca y otra.

Mejores y peores marcas de útiles escolares

Mejores y peores cuadernos:

Al mejor marca de cuadernos según el análisis de Profeco es Scribe/Mega Plus 7510 en cuanto a cuadernos plastificados, cocidos de 90 y 100 hojas la marca Norma y Estrella son las mejores posicionadas.

En cuanto a los cuadernos de menor calificación están Norma/UNO, Norma Girly Notes y Nine To Five, esto son cuadernos con pastas plastificadas y espiral.

Mejores y peores bolígrafos:

En cuanto a los bolígrafos de tinta azul, Profeco posicionó al clásico BIC/Cristal como el mejor en su rubro al igual que el Bolex/Mediano y el Bolex/GRIP, así como plumas de la marca Pentel o OfficeMax/Punto Mediano.

¿Cuándo es el regreso a clases 2022?

El regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023 está previsto para el lunes 29 de agosto y culminará el miércoles 26 de julio de 2023.



Este calendario que dio a conocer la SEP considera 190 días efectivos de clases. El día 26 de agosto de 2022, se realizará la Sesión del Comité Participativo de Salud Escolar, y la jornada de limpieza en escuelas.



El 29 de agosto de 2022 se iniciarán formalmente las clases, mismas que concluirán el 26 de julio de 2023.



Los días 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de febrero de 2023, serán las fechas para las preinscripciones para ingreso a primeros grados del ciclo escolar 2023-2024.



SEP La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar para el ciclo 2022-2023, para los niveles de educación básica en escuelas públicas y privadas; en dicho calendario se establecen 190 días efectivos de clases

