¡Que no se te pase! Estos son los automóviles que deben hacer el trámite de verificación en julio y agosto

Recuerda estar al pendiente de la verificación de tu auto para tener todos los trámites que dicta la ley en tiempo y forma. De no ser así, podrías ser acreedor a una multa o sanción, por lo que aquí te contamos todos los detalles para los meses de julio y agosto.

¿Qué es la verificación vehicular?

Se trata de un trámite obligatorio en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, que lleva un registro y control de los vehículos que circulan por nuestro país.

La Secretaría del Medio Ambiente también detalló que el objetivo de la verificación vehicular es mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas.

¿Quienes tienen que verificar en julio y agosto?

Las autoridades publicaron el calendario de verificación vehicular correspondiente al 2024 en la Ciudad de México y señala que, los autos que deben hacer este trámite en julio y agosto son:



Aquellos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Un trámite muy sencillo que se puede realizar desde casa y aquí te contamos los detalles.



Ingresar a la página oficial de verificentros. Seleccionar la opción de “citas”. Seleccionar el verificentro más cercano a su domicilio. Confirmar la cita.

Y listo, una vez que tengas tu cita, se recomienda acudir en tiempo y forma, con al menos 15 minutos de anticipación. Recuerda que debes llevar: identificación oficial, comprobante de la última verificación, tarjeta de circulación y, si el auto es nuevo, presentar la factura.

¿Cuál es la multa por no verificar?

El precio de la multa por no verificar subió este 2024. De no realizarse este trámite en tiempo y forma, la sanción sería de 20 UMA’S, una cantidad aproximada de 2 mil 171 pesos mexicanos.

¿Cómo aplican las fotocivicas por las que no puedes verificar tu auto en CDMX?

Las fotocívicas de la CDMX son sanciones que aplican por incumplir algunas normas que implementa el reglamento de tránsito y podrían obstaculizar la verificación de tu auto.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, las fotocívicas son un esquema de sanciones que tienen el fin de adecuar y concientizar a los conductores; se aplican por medio de radares y cámaras que observan directamente las placas del vehículo. Si no has ‘pagado’ esas fotocívicas, no podrás realizar la verificación.

