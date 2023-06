Autos que descansan por el Hoy No Circula el jueves 29 de junio de 2023

A través de redes sociales la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe) informa que autos descansan este jueves 29 de junio de 2023 debido a la implementación del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex y en adn40 te lo compartimos para que evites ser multado o sancionado.

¿Planeas hacer verificación vehicular? 🤔



Consulta aquí 📣🗣️las direcciones y ubicaciones de las 𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 🚗 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 activas. #𝗘𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝗩𝗲𝗵𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀



Da clic🤳👉https://t.co/Bixwj4HcZK pic.twitter.com/Py9xBm9IRJ — SEMARNAT Hidalgo (@medioambiente_H) June 28, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles autos descansan por el Hoy No Circula en jueves?

Según lo estipulado por la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe) y el programa Hoy No Circula en jueves; este 29 de junio los autos que no podrán andar por las calles de la CDMX y el EDOMEX son los que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula en jueves?

Recuerda que las restricciones del Hoy No Circula en jueves aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por incurrir en el Hoy No Circula?

Hacer caso omiso al programa Hoy No Circula y transitar con un auto en el que aplica las restricciones te harán acreedor a una multa que oscila entre los 2 mil 74.8 pesos a los 3 mil 112.2 pesos según lo estipulado por la ley de tránsito vigente en CDMX y Edomex.

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula los demás días de la semana?

Según lo estipulado por la CAMe y su calendario, el Hoy No Circula para los días de la semana aplica de la siguiente manera:



Lunes: Engomado amarillo, placa 5 y 6, holograma 1 y 2

Martes: Engomado rosa, placa 7 y 8, holograma 1 y 2

Miércoles: Engomado rojo, placa 3 y 4, holograma 1 y 2

Jueves: Engomado verde, placa 1 y 2, holograma 1 y 2

Viernes: Engomado azul, placa 9 y 0, holograma 1 y 2, así como permisos

Es importante mencionar que el Hoy No Circula Sabatino tiene un lineamiento distinto y debes estar atento a cómo aplica, además que en caso de haber mala calidad del aire y declararse alguna fase de Contingencia Ambiental se aplica el Doble Hoy No Circula que funciona de manera distinta.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.