¡No le aceleres! Así aplicará el Hoy No Circula del 21 de agosto

Para este 21 de agosto si planeas salir en tu carro a tu centro de trabajo o universidad, antes deberás verificar que tu auto no entre dentro del Hoy No Circula. Te decimos qué vehículos no podrán circular por las calles.

Recuerda verificar las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Evita multas y revisa que tu auto entre dentro de estos lineamientos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.+

¿Qué autos aplican el Hoy No Circula del 21 de agosto?

Saber si tu auto puede circular o no es muy fácil. Primero deberás verificar el engomado tu auto, últimos dígitos de placas y el holograma. A continuación te compartimos la que vehículos que no tendrán permitido transitar por las calles durante el Hoy No Circula del 21 de agosto:

Placa 3 y 4



Holograma 1 y 2



Engomado rojo

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/HbqQxSO9qs — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 11, 2024

Autos que sí podrán circular este miércoles 21 de agosto

Los autos que podrán excentar el Hoy No Circula del 20 de agosto son los vehículos con holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

¿Qué alternativas hay al Hoy No Circula?

Si tu auto entró dentro de las normativas del Hoy No Circula en el Valle de México, puedes optar por alternativas de transporte como: Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, Tren Ligero y Taxi.

Cabe señalar que el programa del Hoy No Circula estará vigente de las 5:00 hasta las 22 horas de este miércoles 21 de agosto. Por lo que si quieres evitar multa deberías evitar transitar por las calles de la ciudad.