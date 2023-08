Opciones para estudiar la Prepa gratis; no requieren examen de admisión

Desde los pimeros minutos de este viernes 18 de agosto de 2023, miles de jóvenes pudieron comenzar a consultar sus resultados del examen Comipems ; algunos habrán quedado y otros no, por ello en adn40 te compartimos opciones para estudiar la prepa en la Ciudad de México (CDMX) y de forma totalmente gratuita.

Entonces, si el resultado de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) no fue el que esperabas, no te angusties, ya que en la capital existen opciones que no requieren de un examen de admisión.

Dónde puedo estudiar la prepa de forma gratuita en CDMX

Si lo tuyo es acudir a una aula de manera física, la opción será el Instituto de Educación Media Superior ( IEMS ) ya que aquí no se requiere examen de admisión, basta con elegir e inscribirte a algunos de los 28 plantes ubicados en la CDMX.

El único inconveniente es que aquí los lugares se asignan por sorteo. Sin embargo, registrarte es sumamente fácil, pues solo se te solicitará el acta de nacimiento y certificado de secundaria. Toma en cuenta que la convocatoria es anual y sale por ahí del mes de junio.

Bachillerato en Línea Pilares

Las famosas sedes Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes ( PILARES ) también cuentan con un programa reconocido por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) para cursar la prepa en línea.

Esta es una buena opción para quienes no tengan mucho tiempo o incluso los que no tengan computadoras, ya que se puede acudir a las Ciberescuelas donde también hay docentes que imparten asesorías de manera presencial.

La convocatoria para la última generación de este año estará disponible hasta octubre, aunque el cupo se limita a 5 mil lugares, así que no dejes pasar mucho tiempo y regístrate. Así podrías concluir la media superior en dos años y medio; teniendo la oportunidad de tomar como extras algunas actividades culturales y/o deportivas.

Prepa en Línea SEP

Si lo tuyo es aprender a tu propio ritmo, pero tampoco gozas de tanto tiempo libre, la mejor opción es la Prepa en Línea SEP, ya que en tan solo dos años y medio podrás obtener el certificado de bachillerato.

La convocatoria estará disponible hasta el viernes 25 de agosto de 2023, aunque podría cerrar antes, en caso de que se completen los 30 mil registros; el único requisito es contar con tres documentos: Acta de nacimiento, certificado de secundaria y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para matricularse basta con ingresar al sitio oficial registrarte y proporcionar datos personales como nombre completo y correo electrónico, posteriormente se llenará una encuesta socioeconómica y se subirán los documentos en formato PDF. Al terminar tu registro, deberás tomar un curso propedéutico que dura un mes; si se concluye satisfactoriamente podrás inscribirte de manera oficial.

