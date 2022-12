¿Sin planes para diciembre? Lánzate a las pistas de hielo gratuitas en CDMX

Desde hace 15 días en la Ciudad de México (CDMX) y el resto del país se comenzó a vivir la fiebre por la navidad, por lo cual en diferentes puntos de la capital se comenzaron a colocar diversos centros de entretenimiento familiar como pistas de hielo.

Estos lugares se comenzaron a hacer famosos en los últimos años, gracias a que decenas de familias y miles de personas acuden a ellas a pasar un rato ameno previo a todas las fiestas decembrinas como la Navidad y Año Nuevo.

Por ello con la finalidad de que conozcas cual es la pista de hielo más cercana a tu hogar, a continuación te dejaremos algunos de estos puntos que se localizan en la Ciudad de México y los cuales, son totalmente gratuitos.

Pistas de hielo gratis en la CDMX

Son un total de ocho pistas de hielo gratuitas las que se encuentran a lo largo y ancho de la Ciudad de México, entre las cuales destacan las siguientes:

· Jardín Pushkin: Avenida Cuauhtémoc No. 104, colonia Roma Norte

· Parque Rotario: calle Rossini No. 60, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo



· Parque Lázaro Cárdenas: calle Doctor Erazo No. 12, colonia Doctores

· Explanada del Salón de usos Múltiples, calle 10 s/n, colonia Tolteca

· Estacionamiento del Deportivo Águilas-Japón

· Avenida Parque Lira No. 94, colonia Observatorio

· Avenida Río Churubusco s/n esquina Av. Té, colonia Gabriel Ramos Millán. Horario: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

· Avenida Telecomunicaciones, esquina con calle 3

Es importante señalar que cada una de estas pistas de hielo cuentan con sus horarios y restricciones, las cuales podrás corroborar en sus instalaciones.





Por otro lado es válido recordar que en plazas como Fórum Buenavista, Parque Vía Vallejo y en Plaza Comercial, Vasco de Quiroga 1800, hay pistas de hielo de cobro, las cuales también puedes visitar.

