Se activa contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 17:00 horas de este lunes, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 155 ppb en seis estaciones de monitoreo por lo que se activó la contingencia ambiental y se aplicará el Doble Hoy No Circula.

Las estaciones donse concentró la contaminación fueron Benito Juárez (169 ppb) , CCA-UNAM (169 ppb), Santa Fe (165 ppb), Pedregal (166 ppb), Iztacalco (156 ppb) y UAM-Iztapalapa (155 ppb) ubicada en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Iztacalco e Iztapalapa de la Ciudad de México, respectivamente.

La autoridad activó la contingencia ambiental con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono para el martes.

CAMe CAMe reporta muy mala calidad del aire a las 17:00 horas de este 2 de mayo del 2022.

Por la contingencia ambiental se recomienda a la población tener especial cuidado con los grupos sensible, no realizar actividades al aire libre y no exponerse por tiempo prolongado al exterior.

¿Cuándo se declara contingencia ambiental?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se declaran acciones preventivas cuando se alcanzan 135 puntos de cualquier contaminante y se declara contingencia ambiental cuando se alcanzan los 150 punto de cualquier contaminante.

A las 17:00 horas de este 2 de mayo, la estación de Ciencias Atmosféricas ubicada en la alcaldía Coyoacán alcanzó los 149 puntos de concentración de ozono.

A las 16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de MALA a MUY MALA, el riesgo a la salud es de ALTO a MUY ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 2, 2022

Alerta amarilla por calor: Ocho alcaldías alcanzaron los 30º C en CDMX

Dado que la onda de calor prevalece en el país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRIP) dio a conocer que se activó la alerta amarilla por calor en ocho alcaldías de la Ciudad de México, ya que se estarán alcanzando los 30 grados de temperatura.

En este sentido, las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza alcanzaron los 30 grados de temperatura alrededor de las 14:00 horas.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lmo-sga