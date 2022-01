¿Te equivocaste en el pago de una multa?: Cómo solicitar la devolución

Día a día los capitalinos están expuestos a las multas de tránsito si no cumplen con el Reglamento de Tránsito de la CDMX. No obstante, en esta nota te hablaremos de cómo puedes reclamar una devolución pago de una multa que pagaste por error, por ejemplo, si se pagó doble vez o se pagó la multa que no era.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX señala cuáles son las infracciones y lo que está prohibido para los automovilistas en la capital; sin embargo, es posible que no se conozca cada punto y eso provoque ser acreedor a una o más de una multa.

Asimismo, durante el pago de las multas puede existir un error, por ejemplo, pagar aquella no era o pagar por equivocación una multa en doble ocasión. Al existir estas posibilidades, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX pone a disposición un sistema en el que se podrá solicitar la devolución del pago erróneo.

¿Cómo solicitar la devolución de un pago erróneo de una multa?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX tiene disponible el trámite de devolución de pagos indebidos, el cual se podrá solicitar cuando las personas hayan realizado un pago duplicado, en exceso o erróneo, según lo señala en su descripción.

Para poder solicitar esta devolución del pago de la multa se deberá dar clic en este enlace , donde aparecerá una pestaña con el texto “Para requisitar el formato de devolución”.

Se seleccionará esa pestaña y se abrirá una nueva página en donde se pedirá registrar los datos solicitados; una vez terminado este paso, se imprimirá el formato por duplicado. Cabe mencionar que es obligatorio proporcionar cuenta CLABE para solicitar el trámite de la devolución, según lo menciona el artículo 49 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Posteriormente, los interesados que inicien el trámite deberán acudir a la Administración Tributaria que se asigne con toda la documentación solicitada. Cada papel deberá ser entregado en formato original y copia.

Al entregar la documentación, los interesados esperarán a que tengan una respuesta por parte de las autoridades competentes, pero se podrá verificar la situación de la situación en línea.

En caso de tener problemas o dudas sobre el trámite es importante comunicarse al número telefónico 5588-3388 para recibir la asistencia necesaria.

MVA