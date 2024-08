Apoyo para uniformes y útiles escolares 2024 de Mi Beca para Empezar está de regreso

Cada año, el Gobierno de la Ciudad de México entrega un apoyo económico a los estudiantes beneficiarios de Mi Beca para Empezar para que compren uniformes y útiles escolares y con el objetivo de que los alumnos lleguen bien preparados al ciclo escolar 2024-2025 ya dio a conocer las fechas en que se entregarán los beneficios.

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la CDMX (Fibien) informó que los beneficiarios de Mi Beca para Empezar recibirán el apoyo anual para uniformes y útiles escolares 2024 a partir del 15 de agosto en sus tarjetas “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.

El monto económico que el programa entrega a los estudiantes varía dependiendo del nivel educativo al cual vayan a ingresar al ciclo escolar 2024-2025. Los depósitos serán los siguientes:

El apoyo para uniformes y útiles escolar se entregará a los estudiantes que forman parte del padrón del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”. La dispersión económica a las tarjetas se realizará en orden de prelación conforme al día de su inscripción al Programa.