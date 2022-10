Metro CDMX: Reporta retrasos en líneas 7 y A de hasta 15 minutos

La mañana de este lunes usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX han reportado aglomeraciones y caos en estaciones de las líneas 7, que va del Rosario a Barranca del Muerto, y A, cuya ruta va de Pantitlán a La Paz, debido a retrasos en el avance de los trenes.

Desde muy temprano de este lunes 10 de octubre, usuarios del Metro CDMX reportan afluencia en diversas estaciones de la Línea 7, ya que los retrasos en la llegada de trenes entre cada estación provocan que la gente, que se dirige a su trabajo o escuela, se acumule en los andenes.

Según los usuarios que utilizan esta ruta, en estos momentos hay un caos en varias estaciones de la Línea 7 y los tiempos de espera son de hasta 15 minutos. Las estaciones que cuentan con transbordes son las que tienen más aglomeraciones.

De acuerdo con el transporte, la Línea 7 presenta tiempos de espera de 6 minutos, sin embargo, los internautas señalan que este tiempo en realidad es el triple o cuádruple esta mañana. Ante ello, los usuarios piden que se agilice el avance de trenes y sus salidas, ya que muchas veces los trenes son los que tardan mucho en salir de las terminales.

¿Qué dicen los internautas?

“San Antonio Línea 7 lleva 10 minutos sin que pase”, “Línea 7 no ha pasado en fácil 10 o 15 minutos, no mientan”, “Ya empezamos mal. Línea 7 parada y al parecer será un caos. Pónganse a trabajar en vez de platicar”, “Línea 7 no pasan trenes llevo más de 10 minutos esperando”, fueron los comentarios de algunos usuarios.



Otras líneas del Metro CDMX que presentan retrasos

Otras de las rutas que presentan un avance lento de trenes son las líneas A y 6. Esta última, que va de Martín Carrera a Rosario, presenta retrasos de más de 10 minutos. Algunos usuarios señalan que los trenes se tardan poco más de cinco minutos en los túneles.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram



app