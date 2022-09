Metro CDMX resuelve misterio del tren de la Línea B que no se detuvo

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX resolvió este viernes el misterio del tren de la Línea B que no se detuvo en 12 estaciones el pasado 20 de septiembre y del cual circuló un video en redes sociales.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX?

Un usuario del Metro CDMX subió un video a TikTok en donde grabó el momento en el que el tren paso por al menos tres estaciones sin detenerse y tras hacer un paneo, se observa bastante gente en el tren.

🚇📃 | Las autoridades del @MetroCDMX publicaron un comunicado en el que explican que el tren con pasajeros que no detuvo su marcha en la #LíneaB, ayer por la mañana, había sido retirado de servicio desde la estación Villa de Aragón por una probable avería 🚧🔧 pic.twitter.com/Un0p57t5OT — adn40 (@adn40) September 30, 2022

¿Qué fue lo que pasó según las autoridades del Metro CDMX?

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, alrededor de las 9:20 horas del pasado martes, se decidió retirar un tren en la estación Villa de Aragón, con dirección a Buenavista porque el sistema marcaba una probable avería.

Usuarios no desalojaron el tren de la Línea B

Las autoridades del Metro CDMX aseguran que pese a los avisos, los usuarios decidieron no bajar del tren, pese a que en varias ocasiones se informó que saldría de circulación, por esta razón al cerrar las puertas el tren se fue directo a la terminal Buenavista.

A decir de las autoridades no es que el tren no se quisiera detener, sino que fueron los usuarios los que no acataron las indicaciones.





En este sentido, el Metro CDMX exhortó a la población para atender las indicaciones, las cuales se emiten en pro de la seguridad de los usuarios de este medio de transporte.

Cabe recordar que de acuerdo a los usuarios de esta línea en especial, es la que más fallas presenta de manera regular, de ahí la insistencia del Metro CDMX para atender las indicaciones y no provocar retrasos a los usuarios.

