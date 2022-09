Metro CDMX: Por lluvia, hay retrasos en Líneas 2, 9 y B

Un problema de la línea b,es que arribando a la última estación la gente no se cambia de lugar,de por si tarda,con las personas que no le hacen caso a los policías mas.Deberían pasar vacios, alguna ves le hicieron asi, no paso ninguno en cambio de via y fluyo mas el servicio. pic.twitter.com/eB9HRm5gQy