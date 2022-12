Línea 9 del Metro CDMX presenta retrasos y aglomeraciones

¡Toma precauciones! Si viajas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, entonces es importante que pongas atención, ya que usuarios han reportado retrasos y aglomeraciones en la Línea 9.

Retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX

A través de redes sociales, los usuarios han manifestado la marcha lenta que se vive en la Línea 9 del Metro CDMX, además de que hay gran afluencia de personas, incluso las personas han compartido fotografías acerca de las aglomeraciones.

Una de las personas especificó los tiempos de retrasos en la Línea 9, mencionó que “son más de 25 minutos desde Pantitlan y no hemos llegado ni a Velódromo”.

Línea 9.....llena...y dicen permita el libre cierre de puertas, jajajaja pic.twitter.com/8yu5Ya3OoV — ILDEFONSO F. LOZADA (@mon_lozada) December 9, 2022

Línea 3 y Línea B del Metro CDMX

A muy temprana hora, los usuarios mencionaban que había retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX, si nembargo, alrededor de las 7:15 han expresado que esta línea no tiene una marcha lenta como la que ha presentado en días anteriores, así que, si quieres viajar en las estaciones de esta línea, es una buena alternativa.

¡Ojo! Los usuarios también han manifestado a través de Twitter que no hay retrasos considerables en la Línea B del Metro CDMX, la cual va de Ciudad Azteca a Buenavista, un hecho que han calificado como un “milagro” y definitivamente como una situación positiva, ya que esta línea presenta marcha lenta y aglomeraciones de manera constante.

“Línea B no tiene mucha afluencia, no lleva la velocidad que debería pero al menos no moriremos aplastados”, es uno de los comentarios de los usuarios.

