Metro CDMX: Reportan aglomeraciones en terminales de la Línea B

La mañana de este miércoles 28 de septiembre usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX han reportado retrasos y aglomeraciones en diversas estaciones de la Línea B, que va de Ciudad Azteca- Buenavista.

Retrasos Metro CDMX

Una vez más, usuarios del Metro CDMX reportan aglomeraciones y retrasos en la llegada de trenes en la Línea B, pues los tiempos de espera son de 6 a 15 minutos, lo que sin duda provoca que la gente se acumule en los andenes.

De acuerdo con algunos usuarios, en estos momentos se reportan aglomeraciones en las terminales, pues los trenes tardan en salir y en llegar.

A pesar de que el transporte asegura que el tiempo de espera en la Línea B es de 6 minutos, los usuarios que han reportado los retrasos mencionan que esto no es cierto, pues los trenes se tardan hasta 10 minutos en llegar a las estaciones.

¿Qué dicen los usuarios?

“En Línea B más de 10 minutos, no sean choros…Está igual que anoche”, “Algún incidente en LB o por qué no hay trenes?, “ Línea 8 dirección Garibaldi avance lento. Afluencia muy alta a máxima. Casi no hay unidades y estas tardan de 5 a 8 minutos en pasar”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

Otras Líneas que presentan retrasos

Algunos internautas también se han quejado por el avance lento de trenes en la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya. Y es que los usuarios aseguran que los convoys se detienen en cada estación de la ruta.

Hasta el momento la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, del Metro es la que reporta mayores tiempos de espera. A esta le sigue La Línea 4 del Metro, que va de Martín Carrera a Santa Anita, con 6 minutos y la Línea 6, Martín Carrera a Rosario.

Debido a estos retrasos, nosotros te invitamos nuevamente a salir con tiempo, ya que las condiciones actuales meteorológicas pueden aumentar el tiempo de traslado de los viajan que diariamente en el Metro CDMX.

