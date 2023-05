Mercado Jamaica: ¿Cuánto cuestan los arreglos florales para el Día de las Madres?

Si no has comprado el regalo del Día de la Madre s, aun puedes lanzarte al Mercado de Jamaica a buscar un arreglo floral o un ramo, en adn40 hicimos un recorrido y te traemos el precio de las flores. De acuerdo a los comerciantes, los arreglos pequeños se venden entre 150 y 160 pesos, no son tan pequeños y bien puedes tenerlos sobre el escritorio, si te gustan las cosas más elaboradas, hay arreglos de 400 y hasta de 600 pesos.

Claro que si buscas es lucirte a lo grande, te pueden hacer un arreglo tan grande como quieras.

Pocas ventas

A pesar de este martes se levantó de manera oficial la emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México (CDMX), los comerciantes aseguran que pese a estar a 9 de mayo, las ventas en este popular mercado están relativamente más bajas que el año pasado que todavía había emergencia sanitaria.

