Manifestaciones hoy CDMX: Se prevén 2 marchas y 3 concentraciones

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), informó que se prevén varias manifestaciones hoy 31 de agosto de 2022.

Ahora que comenzó el regreso a clases para estudiantes de nivel básico no olvides tomar tus precauciones si es que no quieres llegar tarde a la escuela u oficina. Ante ello te invitamos a salir con tiempo para que estas manifestaciones hoy no te sean perjudiciales.

Manifestaciones hoy Gustavo A. Madero

De acuerdo con la agenda de manifestaciones, a las 9:30 se prevé una marcha en avenida acueducto, colonia La Laguna de Ticomán. La protesta social tomará rumbo a avenida Luis Enrique Erro, colonia Unidad Profesional Adolfo López Mateos.

Integrantes de la Asamblea Estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI ), se marcharán por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

La posible ruta que tomará la marcha es la siguiente: Los inconformes podrían pasar primero por avenida Acueducto y posteriormente por avenida Instituto Politécnico Nacional, avenida Juan de Dios Bátiz y Miguel Bernard, hasta llegar a Luis Enrique Erro.

Manifestaciones hoy Álvaro Obregón

Para este miércoles 31 de agosto, miembros de “Las Águilas Reales Pro-Dignidad del discapacitado”

se concentraránen avenida Universidad 1449, colonia Axotla, a las 9:30 horas.

Manifestaciones hoy Benito Juárez

De acuerdo con la agenda de manifestaciones del C5, a las 9:30 horas habrá una manifestación en avenida División del Norte 906, colonia Narvarte Poniente.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior exigen solución a sus denuncias de acoso, respeto laboral y lugares para estudiantes.





En esta misma alcaldía, pero a las 12:00 horas se prevé una concentración en avenida División del Norte 1611, colonia Santa Cruz Atoyac.

Manifestaciones hoy Cuauhtémoc

Según el C5, al mediodía habrá una marcha en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, que llegará a Donceles, esquina Allende.

La posible ruta que tendrá es la siguiente: Plaza de la Constitución, Monte de Piedad, República de Brasil, Donceles.

Recomendaciones

Como ya lo viste, serán diversas las manifestaciones las que tendrán lugar en calles de la CDMX. Recuerda que estas suelen provocar algunos problemas vehiculares, por lo que te invitamos a evitar la zona en la medida de ser posible.

