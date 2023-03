Manifestaciones hoy 13 de marzo de 2023: Habrá 1 marcha y 16 concentraciones

Si piensas salir a las calles y pasear por la Ciudad de México toma tus precauciones, ya que se prevén más de 12 manifestaciones hoy 13 de marzo de 2023, así como 1 marcha, la cual tendrá lugar en la alcaldía Cuauhtémoc; las concentraciones se prevén en este y en otras 3 demarcaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) este lunes se realizarán varias movilizaciones por las calles de la capital del país, por lo que te recomendamos salir con tiempo para evitar retrasos y problemas al llegar a tu destino.

Manifestantes bloquean Periferico sur

Manifestaciones hoy en la alcaldía Cuauhtémoc

Este lunes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marchará a las 7:00 horas de la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas SME a Palacio Nacional Demanda. Exigen la reinserción laboral en CFE, re-afiliación al IMSS, respeto a la autonomía sindical y derecho de audiencia por voto personal, libre, directo y secreto; así como inclusión de renta vitalicia a la “Compensación por Justicia Social” y solución a las demandas del ANUEE.

La posible ruta que harán es la siguiente: Maestro Antonio Caso-Av. Paseo de la Reforma-Av. Juárez-Eje Central Lázaro Cárdenas-Av. 5 de Mayo-Plaza de la Constitución.

A las 9:00 horas, el grupo Siembra Cultura A.C. se reunirá en la explanada de la Estela de Luz Lieja No. 7. Tendrán una mesa informativa y asamblea sobre el uso de la medicina alternativa, tradicional y beneficios de la marihuana.

Te puede interesar: Caen árboles por fuertes vientos en CDMX, uno bloquea Insurgentes

El grupo “Hasta que la Dignidad se haga Costumbre” se manifestará a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48. Solician la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas , debido a violaciones a Derechos Humanos.

La colectiva “La Comuna 4:20” se congregará a las 16:20 horas en “Cuchilla 4:20”. Realizarán una mesa informativa sobre su exigencia de legalización del cultivo y posesión de marihuana; así como espacios libres y trato digno para los consumidores de cánnabis.

El Frente Amplio de Unidad se reunirá a las 11:00 horas en el Salón “Los Ángeles” Lerdo No. 206 con el objetivo de tratar asuntos generales de su sindicato.

⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 13 de marzo 2023, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#C5ConConfianza #MovilidadCDMX pic.twitter.com/LkcIlpC2SU — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 13, 2023

El grupo “Las Abejas Acteal” se congregará a las 11:00 horas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Serapio Rendón No. 57-B. Realizarán la presentación del informe “Bienaventurados los que trabajan por la justicia, un testimonio de acompañar al pueblo que busca la paz.

El grupo “SIWA-Artesanas de Paz y Justicia” se manifestará a las 11:00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar una sentencia con perspectiva de género que considere la violencia de las más de 60.

Por otra parte, el grupo “40 Días por la Vida” se congregará durante el día en la Fundación “Marie Stopes México” a favor del derecho a la vida y contra el aborto.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestará durante el día en la Fiscalía General de la República en contra del uso indebido de la fuerza pública y no llevar a cabo los procedimientos administrativos.

Manifestaciones hoy en Miguel Hidalgo

El Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) se manifestará a las 10:40 horas en el Museo Nacional de Antropología e Historia por el 11° aniversario, avanzando en la constante lucha laboral.

Manifestaciones hoy Tlalpan

La Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH se manifestará a las 13:30 horas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH en solidaridad con los y las profesoras que no han recibido pago por su trabajo.

La colectiva “Vikingas CDMX” se manifestará a las 13:00 horas en la Universidad del Valle de México UVM Tlalpan en contra de las recientes amenazas en la integridad y la casi nula respuesta de las autoridades.

Transportistas se manifiestan este 9 de marzo de 2023

Manifestaciones hoy Coyoacán

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se reunirá a las 9:30 en las Comisiones Mixtas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

La colectiva “Furias” se congregará a las 10:00 horas en la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” UNAM Corina No. 3. Levarán a cabo la toma de las instalaciones del Preparatoria No. 6 y se realizarán diversos eventos culturales.

Te puede interesar: Bloquean Miguel Ángel de Quevedo en CDMX por falta de agua desde hace dos meses