Se reporta muy mala calidad del aire en CDMX y Edomex ¿activarán la contingencia?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico del Valle de México reportó mala calidad del aire en 11 estaciones de la red atmosférica, toda vez que al corte de las 16:00 horas se reportaron 137 puntos de ozono al sur de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se exhortó a la población a no realizar actividades al aire libre.

Reportan muy mala calidad del aire en CDMX y Edomex

16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la alcaldía #Tlalpan la #CalidadDelAire es MALA el riesgo a la salud es ALTO. En el resto de la #ZMVM es de ACEPTABLE a MALA, el riesgo es MODERADO a ALTO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 4, 2023

¿Dónde hay mala calidad del aire hoy?

La mala calidad del aire de este 4 de mayo se concentra en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlapan, Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México (Edomex), la mala calidad se concentra en Nezahualcóyotl, Atizapán y Tlanepantla.

¿CAMe activará la contingencia ambiental?

De acuerdo al programa ambiental, al acumularse 135 puntos de cualquier contaminante, ya sea ozono o partículas PM10 o PM 2.5 se activan de manera inmediata las medidas preventivas, las cuales tienen que ver con la reducción de circulación de vehículos administrativos. Mientras que la contingencia ambiental se declara cuando se alcanzan los 155 puntos de cualquier contaminante.

En este sentido, al corte de las 16:00 horas, aún está lejos la probabilidad de activar la contingencia ambiental, pero no se descarta, pues las horas de las 16:00 a las 18:00 son cuando se acumulan los contaminantes.



¿Activarán el doble no circula para el 5 de mayo?

De acuerdo al pronóstico del clima, se esperan precipitaciones ligeras por la tarde noche de este 4 de mayo, lo cual podría ayudar a que bajen los contaminantes, de lo contrario habrá que esperar al comunicado de la CAMe de las 20:00 horas para saber si se activará o no el doble hoy no circula para el 5 de mayo.

