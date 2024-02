Se registra mala calidad del aire en CDMX y Edomex ¿activarán la contingencia ambiental?

La dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) reportó que al corte de las 17:00 horas del 7 de febrero, se reportaba mala calidad del aire en 14 estaciones de la red, siendo la de El Pedregal mayor concentración de ozono, te contamos si se activará la contingencia ambiental.

17:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire de MALA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de ALTO a MODERADO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 7, 2024

¿Dónde hay mala calidad del aire hoy 7 de febrero?

De acuerdo al mapa del Monitoreo Atmosférico, la estación de El Pedregal reporta 128 puntos de ozono, sin embargo al menos 8 estaciones en la CDMX y seis en Edomex también reportan altos niveles de contaminación.

adn40 Este 7 de febrero se reporta mala calidad del aire

CAMe emite recomendaciones por mala calidad del aire

Ante estos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) emitió una serie de recomendaciones para la población en el sentido de no hacer ejercicio al aire libre y mantener en resguardo a la población vulnerable

¿Por qué hay mala calidad del aire este 7 de febrero?

La mala calidad de aire puede ser multifactorial, pero en esta ocasión se debe a un efecto anticiclónico en la atmósfera que no permite la circulación del aire y eleva las temperaturas, por lo cual no hay viento y no hay presencia de lluvias.

¿Activarán la contingencia ambiental este 7 de febrero?

Cuando la contaminación alcanza los 135 puntos de cualquier contaminante se activa una fase preventiva, si se llega a los 155 puntos se activa la contingencia ambiental, la cual puede ser total o regional, en ambos casos de declara contingencia ambiental.

A pesar de que se reportan altos niveles este 7 de febrero, es poco probable que se declare contingencia ambiental, aunque la contaminación aumentará en los días siguientes.

