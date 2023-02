Rinden homenaje a Lorena Escobar, víctima de feminicidio en CDMX

En la explanada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), familiares, amigos y compañeros le rindieron homenaje a Lorena Escobar, joven asesinada por su exnovio.

Homenaje a Lorena Escobar en la UNAM

Se llevó a cabo un minuto de silencio en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM tras la muerte de Lorena Alejandra Escobar Nolasco, de 25 años de edad, quien fue asesinada por su exnovio la semana pasada en alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

La estudiante de veterinaria de la UNAM ya había denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México las amenazas por parte de su exnovio, sin embargo, las autoridades no hicieron nada porque no presentaba signos de violencia, así que no procedió su caso.

Feminicidio de Lorena Escobar

El pasado miércoles 8 de febrero, el feminicida ingresó al edificio en donde vivía la joven, ubicado en calle Comercio y José Martí, en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde le disparó a Lorena Escobar en la cabeza y posteriormente se disparó él en el cráneo, por lo que murió de forma instantánea.

Los vecinos escucharon los disparos y llamaron a emergencias, cuando los policías capitalinos llegaron a la zona encontraron a la mujer todavía con vida, así como el cuerpo del feminicida. Lorena fue trasladada al Hospital de Xoco y horas más tarde murió.

Tras el homenaje a Lorena Escobar, las autoridades académicas de la UNAM señalaron que seguirán de cerca las acciones de las autoridades ante el feminicidio de la joven Escobar, quien denunció agresiones de su expareja.

