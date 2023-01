Renueva así tu licencia de conducir permanente en CDMX este 2023

La licencia de conducir permanente es un documento que tienen los conductores y que alivia al dueño del automóvil de renovarla cada cierto tiempo, pues como su nombre lo dice tiene una vigencia extensa, sin embargo solo en algunos estados la puedes obtener.

La Ciudad de México es uno de ellos, no obstante los habitantes solo la pueden reponer, ya que desde hace tiempo no se expide este documento por primera vez. En caso de querer renovarla, pero no sabes cómo, ¡no te preocupes!, pues nosotros te diremos cómo.

En caso de que hayas extraviado la tuya o bien ya no cuentas con ella por alguna razón deberás renovarla, pues de lo contrario no podrás conducir sin preocupaciones tu automóvil y podrías hacerte acreedor a una multa bastante grande.

¿Cómo renovar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Primero que nada deberás tener a la mano lo siguientes documentos:



Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses con residencia en la Ciudad de México.

Línea de captura pagada. La podrás descargar en la página oficial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Para licencia permanente, Clave 03 el costo es de 989 pesos. Podrás consultar el formato de pago en el siguiente enlace .

¿Cómo renovar la licencia de conducir permanente paso a paso?

Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en la opción “Tránsito”, selecciona “Licencia a automovilista y motociclista permanente (reposición)” e imprime tu línea de captura.

Realiza tu pago en Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados. Deberás conservar el comprobante de pago original y la línea de captura.

Saca tu cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias. Genera. También p

Puedes acuder a uno de los Centros de Servicio de Tesorería de tu preferencia. Esta es la liga

Acude con los documentos originales para realizar tu trámite a los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas, que hayas elegido en el momento de generar tu cita (solo se te atenderá en él).

