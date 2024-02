Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex este 3 de febrero?

Este 3 de febrero es el primer sábado del mes por lo que las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino aplican de manera distinta en comparación de entre semana en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). En adn40 te decimos qué autos podrán transitar y así evitar la cuantiosa multa .

¿Qué autos en CDMX y Edomex no pueden transitar este sábado 3 de febrero?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula sabatino señala que para este 3 de febrero, los automóviles que no podrán circular son todos aquellos con holograma 2, sin importar la terminación de placa y color, así como los vehículos, además de los vehículos con holograma 1 con terminación de placas IMPAR 1,3,5,7,9.

Twitter/@UCS_GCDMX

Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

Horario del Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula sabatino tiene el mismo horario que si se tratara de un día entre semana, por lo que da inicio a las 5:00 de la mañana y finaliza a las 10:00 de la noche.

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula sabatino?

Quedan exentos del programa Hoy No Circula sabatino los siguientes tipos de vehículos:



Vehículos particulares con holograma, “1”, “00”, “0” , eléctricos e híbridos

Automóviles que sean conducidos por personas con discapacidad con identificación o autorización.

Los de transporte de pasajeros.

Camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Automóviles de Protección Civil.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Los vehículos que tienen placa de auto antiguo o clásico.

Las motocicletas

Los vehículos que porten un Pase Turístico vigente.

Vehículos de maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Multa por no respetar el Hoy No Circula sabatino 3 de febrero

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las y los automovilistas que hagan caso omiso al Hoy No Circula Sabatino serán acreedores a una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que va de 2,171.40 a los 3,257.10 pesos, luego del incremento de la UMA este 1 de febrero.

¿Cuáles son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Estos son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula sabatino: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Los autos de los municipios restantes del Estado de México, y de las entidades que conforman la Megalópolis como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular en la CDMX siempre y cuando cuenten con verificación vigente, gracias a la homologación de criterios.

¿Cuáles son los vehículos que deben verificar en febrero?

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), el mes de febrero es el límite para que verifiquen vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6.

En tanto, durante el bimestre febrero-marzo, corresponde a la verificación de unidades con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8. Además arranca la verificación del bimestre marzo-abril para vehículos con engomado rojo , con matrículas que terminen en 3 o 4.



adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.