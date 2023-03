Hoy No Circula Sabatino del 25 de marzo en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa Hoy No Circula Sabatino de este 25 de marzo de 2023, deben descansar los autos con holograma 1 y terminación en número par, por ser el cuarto sábado del mes.

De acuerdo con el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme), que aplica de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, los de holograma 2 no circulan ningún sábado.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino CDMX y Edomex?

Según lo implementado por el programa Hoy No Circula Sabatino los autos con holograma 1 deberán descansar dos sábados al mes, los que tienen placas impares no circulan el primer y tercer sábado del mes, mientras que autos con matrícula par no deben transitar el segundo y cuarto sábado.

Los automóviles que cuentan con holograma número 2 deberán descansar todos los sábados sin excepción.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula Sabatino:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Multa por ignorar el programa Hoy No Circula

En CDMX, los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula recibirán una multa de tránsito bastante elevada de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor este 1 de febrero, equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿Cuáles son las fases de contingencia ambiental?

El programa Hoy No Circula Sabatino se permite que en la capital no existan tantas contingencias ambientales, ya que existen tres fases que podrían ser muy dañinas para la salud de los ciudadanos.