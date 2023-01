Así aplica el Hoy No Circula sabatino este 21 de enero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sabatino se implementa para evitar que se generen contaminantes en el aire y partículas que puedan dañar la salud de los habitantes del Valle de México; transitar con tu auto cuando debido a la restricción deberías dejarlo guardado te hace acreedor a una multa por lo que es importante tener en cuenta cuáles automóviles no deben circular y evitar sanciones.

¿Cuáles autos entra en el Hoy No Circula sabatino este 21 de enero?

Según lo establecido en el programa Hoy No Circula sabatino y por tratarse del tercer sábado de enero de este 2023, en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) deben descansar algunos autos para evitar que se generen contaminantes, por lo que este 21 de enero del 2023, los autos con holograma 1 y número de placa impar (1,3,5,7,9), además de los autos con holograma 2 y foráneos no deberán transitar.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Según lo implmentado por el programa Hoy No Circula sabatino los autos con holograma 1 deberán descansar dos sábados al mes siendo los que cuentan con placas impares los que no circulan el primer y tercer sábado del mes, mientras que los que tienen matrícula par no deben transitar el segundo y cuarto sábado.

Los automóviles que cuentan con holograma número 2 deberán descansar todos los sábados sin excepción.

es importante mecnionar que si no atiendes las reestricciones del programa Hoy No Circula CDMX y Edomex podrás acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), que en la Ciudad de México va de mil 509.80 pesos a 2 mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de mil 460.80 pesos.