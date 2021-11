Hoy No Circula sabatino del 20 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sabatino de este 20 de noviembre aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Los autos que no pueden circular este sábado 20 de noviembre, de acuerdo con el programa Hoy No Circula sabatino son los que tienen holograma 1 que tengan placas con terminación non, es decir 1, 3, 5, 7 y 9. La restricción también es para todos los automóviles con holograma 2.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Autos exentos del Hoy No Circula

Quedan exentos del programa Hoy No Circula del 12 de noviembre los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

También los automóviles de personas con discapacidad, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Multa por no acatar el Hoy No Circula en CDMX

En el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones los días y horas correspondientes.

La multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), se traduce en una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos.

¿Cuál es el objetivo el Programa Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

