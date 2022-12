Hoy No Circula lunes 5 de diciembre en CDMX y Edomex

Si vas a transitar por las calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex) es importante que tomes en cuenta que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que debido al programa Hoy No Circula los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 no deberán descansar.

A través de su informe diario, la CAMe señaló que los vehículos antes mencionados tendrán restricciones a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche de este lunes 5 de diciembre en la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/HrVtXSmyzK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 4, 2022

También es importante tomar en cuenta que hay vehículos exentos a este programa Hoy No Circula, por lo cual sí podrán circular con normalidad. Estos automóviles son:

· Vehículos con hologramas cero y doble cero.

· Automóviles eléctricos e híbridos.



· Coches de personas con discapacidad.

· Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

· Unidades que funcionen con gas natural.

· Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

· Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

· Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

· Motocicletas

· Vehículos que porten holograma “Exento”



Hoy No Circula miércoles 20 de abril en CDMX y Edomex

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

· Atizapán de Zaragoza

· Coacalco de Berriozábal

· Cuautitlán

· Cuautitlán Izcalli

· Chalco



· Chicoloapan

· Chimalhuacán

· Ecatepec de Morelos

· Huixquilucan

· Ixtapaluca

· La Paz

· Naucalpan de Juárez

· Nezahualcóyotl

· Nicolás Romero

· Tecámac

· Tlalnepantla de Baz

· Tultitlán

· Valle de Chalco

Multas por el programa Hoy No Circula en la CDMX

El programa Hoy No Circula sabatino es parte del mismo programa ambiental para reducir la contaminación por lo que la multa va desde los mil 737 pesos, según la UMA vigente .

Cuándo se aplica el doble no circula

Dado que el programa Hoy No Circula es un programa ambiental, el doble Hoy No Circula aplica cuando los niveles de contaminación están por arriba de los 150 puntos, ya sea de partículas PM10 o de partículas PM2.5 o bien por altas concetraciones de ozono, es frecuente que durante la temporada navideña se incremente la contaminación por el uso de fogatas y quema de fuegos artifiales, los cuales son altamente contaminantes.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

sga