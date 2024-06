¡Atención! Estos son los autos que descansan este lunes 17 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Tras dos días de descanso las personas vuelven a la cotidianidad de sus trabajos, por ello es necesario consultar el Hoy No Circula de este lunes 17 de junio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El Hoy No Circula se realiza cada día de la semana para indicar cuáles coches se verán limitados en su tránsito, esto con el objetivo de reducir la contaminación y que se mantenga una buena calidad del aire en el Valle de México. Recuerda que semanas atrás la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental y no queremos que esto ocurra nuevamente.

¿Sabes qué placas, engomado y hologramas no deben transitar en la CDMX y el Edomex? Aquí te decimos.

¿Qué autos no circulan este lunes 17 de junio de 2024?

El Programa Hoy No Circula para este lunes 17 de junio aplica en aquellos autos que tengan engomado color amarillo, así como terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación vehicular 1 y 2, que circulen en CDMX y Edomex.

El Hoy No Circula inicia a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México .

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Y en los municipio del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este lunes 17 de junio de 2024?

Todos los autos que tengan engomado de color rojo, azul, rosa y verde

Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Todos los vehículos que porten el holograma “00" o “0"

El Hoy No Circula no se aplica a vehículos con placas especiales como las de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como al transporte público.

