Así aplica el Hoy No Circula este lunes 17 de julio en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! Como cada fin de semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplicará el programa Hoy No Circula, el cual señala los automóviles que deberán descansar este lunes 17 de julio en toda la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo establecido con la CAMe, es solo un sector de los automovilistas los que deberán descansar este lunes 17 de julio, por lo cual invitaron a la población respetar el programa de circulación en CDMX y Edomex.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer cómo es que aplica el Hoy No Circula en la capital del país y en la entidad mexiquense, por lo cual te sugerimos prestar atención a las indicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 17 de julio?

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los vehículos que no pueden circular en toda la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México este lunes, son los siguientes:



Autos con engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

Recuerda que todos estos puntos antes mencionados, deben cumplirse en conjunto para poder entrar en las restricciones de circulación en las entidades antes mencionadas.

Las restricciones aplican a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche de este lunes 17 de julio de 2023.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/9v3WkMgA0j — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 16, 2023

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Aquellas personas que no respeten el programa Hoy No Circula, se pueden hacer acreedores a una multa económica que podría ir de las 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto quiere decir que las personas deberían pagar entre los 2 mil 74.80 o los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

¿Amerita corralón el no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que el no respetar este programa de circulación sí amerita corralón, pues los agentes de tránsito están facultados de remitirte al depósito vehicular en el cual se deberá hacer el pago correspondiente de la multa.

Municipios del Edomex en los que aplica el No Circula

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.