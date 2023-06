¡Evita multas! El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este viernes 2 de junio de 2023 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) y en adn40 te damos a conocer todos los detalles del programa ambiental.

¿Qué autos no circulan este viernes 2 de junio de 2023?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este viernes 2 de junio de 2023, el programa Hoy No Circula CDMX y Edomex señala que este viernes no podrán transitar en la Zona Metropolitana del Valle de México los autos con holograma 1 y 2, engomado azul, y con terminación de placa 9 y 0 en un horario específico de 5:00 a 22:00 horas.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental que tiene como fin ayudar a mejorar la calidad del aire, evitando que todos los automóviles circulen a la vez. El doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación alcancen los 150 puntos de contaminación.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

La Megalópolis se ubica en la región central del país y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, por lo que autos provenientes de estas entidades podrán circular con las mismas restricciones que les aplica a los vehículos de la capital, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado.

¿Cuál es la multa por no respetar el programa Hoy No Circula?

En CDMX, los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula recibirán una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor este 1 de febrero, equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿Cuáles son los autos exentos del Hoy No Circula en CDMX?

Estos son los autos exentos al programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos que tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico.

Motocicletas.

Automóviles.

Híbridos y eléctricos.

Coches de personas con discapacidad.

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Unidades que funcionen con gas natural.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este 2 de junio?

Actualmente se tienen contemplados 18 municipios del Edomex donde aplican el programa Hoy No Circula, los cuales son los siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Cuándo y por qué surgió el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue implementado (como medida temporal) el 20 de noviembre de 1989 y se hizo con el fin de retirar de la circulación, en los días laborables, 20% de los autos particulares y reducir los contaminantes en el aire.

