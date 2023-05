Hoy No Circula lunes 8 de mayo en CDMX y Edomex ¿Qué autos descansan?

Inicia la segunda semana de mayo y el programa Hoy No Circula CDMX y Edomex, implementado por la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), señala que desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas del lunes 8 de mayo, los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, o con holograma 1 y 2, no podrán transitar en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense.

Municipios del Edomex donde es válido el Hoy No Circula

Estos son 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Los autos provenientes de los estados que conforman la Megalópolis (Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) podrán circular con las mismas restricciones que les aplica a los vehículos de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su entidad.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Aguas! los conductores que no obedezcan las restricciones del Hoy No Circula se harán acreedores de una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental que tiene como fin ayudar a mejorar la calidad del aire, evitando que todos los automóviles circulen a la vez. El doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación alcancen los 150 puntos, pero los niveles que se alcanzaron este fin de semana no fueron suficientes para que se implementara esta medida.

Autos que quedan exentos del Hoy No Circula

Los vehículos que quedan exentos del programa Hoy No Circula son los que portan los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

Otros vehículos que quedan exentos del programa son:

Las motocicletas, taxis, automóviles destinados al transporte público, automotores de transporte de carga y carros conducidos por personal o trabajadores de la salud, además de autos de personas con discapacidad, transporte escolar, automóviles de Protección Civil, y unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Objetivo del Hoy No Circula

¡No te enojes! De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el objetivo del programa Hoy No Circula es prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital; por lo que, en caso de no cumplirlo, se tendrá que pagar una multa algo costosa.

