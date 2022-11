Hoy No Circula CDMX y Edomex: Calendario del 7 al 11 de noviembre

Comienza la semana laboral y pasadas las fiestas por el Día de Muertos, la Ciudad de México regresa a la normalidad por lo que te compartimos cuáles son los autos que deben descansar por el programa Hoy No Circula.

Para que lo tomes en cuenta y no seas acreedor a una multa, te decimos cuáles son las restricciones por día del lunes 7 de noviembre al viernes 11 de noviembre.

Contingencia ambiental

Hoy No Circula lunes 7 de noviembre

El Hoy No Circula del lunes 31 de octubre, la CAMe es para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula martes 8 de noviembre

Para el martes 8 de noviembre no podrán circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula miércoles 9 de noviembre

Para el primer miércoles 9 de noviembre no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que cuenten con el holograma de verificación 1 y 2, los que no podrán transitar en las entidades antes mencionadas. Recuerda que no es un día festivo.



Hoy No Circula jueves 10 de noviembre

En cuanto al jueves 10 de noviembre, la CAMe indica que los automóviles con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar dentro de la CDMX y el Edomex.

Hoy No Circula viernes 11 de noviembre

Para el viernes 11 de noviembre no podrán transitar con normalidad en las entidades ya dichas, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2.

Este calendario está sujeto a modificaciones en caso de que entre un Doble Hoy No Circula por motivos de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Multas por el Hoy No Circula

Recuerda que si no atiendes las reglas del Hoy No Circula te puedes hacer acreedor a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de 1,509.80 pesos a 2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de 1,460.80 pesos.

sga