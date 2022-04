Hoy No Circula CDMX y Edomex para este martes 5 de abril

Este martes 5 de abril del 2022, el programa Hoy No Circula aplicará para automóviles con terminación de placas 7 y 8, hologramas 1 y 2 y engomado rosa, los cuales no podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/KtVFk5f47i — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 3, 2022

Los automóviles exentos de esta media son aquellos que tienen holograma cero, doble cero e híbridos, toda vez que este programa tiene un horario de aplicación de lunes a sábado es de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

Multas por no acatar el Hoy No Circula en CDMX

La multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ) para el 2022, es decir mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

¿Cuándo aplica el doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de tal suerte que cuando se alcanzan los 135 puntos de cualquier contaminante se aplican medidas preventivas y en caso de llegar a los 150 puntos, se activa la contingencia ambiental y por ende el doble Hoy No Circula



En este sentido, el doble No Circula aplica para vehículos con holograma cero y doble cero más el color del engomado del día que se alcance la contingencia.

CAMe prevé entre 3 y 5 contingencias ambientales en temporada de ozono

Se podrían activar entre 3 y 5 contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) durante la Temporada de Ozono 2022, informó la Comisión Ambienta de la Megalópolis (CAMe) durante la conferencia de prensa.

Entre 2016 y 2021 se tuvieron 21 contingencias ambientales, de ellas, 18 (86%) ocurrieron en la temporada de ozono en el Valle de México.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo